Грозный, 25 апреля 2022, 15:00 — REGNUM Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освобождён от украинских националистов, сообщил 25 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.
Руководитель региона сослался на информацию советника главы Чечни Апты Алаудинова. По его данным, спецподразделения «Ахмат» совместно силами ЛНР «атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери».
«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий», — заявил Кадыров.
По его словам, сейчас остатки боевиков зачищают в подвалах и в жилых помещениях зданий города.