Волгоград, , 15:01 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки выписан с выздоровлением 251 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались пять человек.

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Всего в Волгоградской области выявлено 215 434 носителя коронавируса. Справились с заражением 205 819 человек, скончались от последствий инфекции 6 829 жителей. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 2 786 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено 30 человек.