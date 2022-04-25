Донецк, 25 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В результате возгорания домостроения после обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка пострадал мирный житель, сообщили 25 апреля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Кировском районе Донецка, по улице Чайковского, где произошло возгорание домостроения, получил ранение мужчина», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 апреля украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять ракет из «Града».

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