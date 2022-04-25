Москва, , 14:56 — REGNUM Спрос на российское зерно никак не изменился из-за санкций Запада. Об этом 25 апреля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зерно

По словам эксперта, западные ограничения сказались на сельскохозяйственной отрасли России. Однако нельзя сказать, чтобы проблемы носят фатальный характер.

«На текущий момент можно говорить, что санкционное давление сказалось на некоторых ресурсах, которое потребляет наше сельское хозяйство, с этими ресурсами возникли проблемы. В первую очередь речь идет о некоторых семенах. У нас есть мощный сегмент потребления и потребности под посевную кампанию в виде средств защиты растений», — сказал Злочевский.

Также проблемы возникли с импортной техникой, которую Запад запретил поставлять в Россию, отметил эксперт.

«По другим направлениям санкции не сказались и тем более они не сказываются на спросе на наш ресурс со стороны покупателей», — сообщил глава Российского зернового союза.

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