Весь мир, 12 февраля, 2013, 18:12 — ИА Регнум. Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду , вышедший на шестое место в списке лучших бомбардиров клуба (183 гола), надеется превзойти достижение Рауля (323 гола).

"Я счастлив, что смог этого добиться. Но мне хочется пойти дальше и стать первым. Для меня большая честь быть в одном ряду с легендарными бомбардирами клуба. Видеть свое имя в этом списке - это предмет гордости для меня. Я всегда говорил, что рекорды нужны для того, чтобы их бить, и это верно и для нас, и для следующих поколений", - сказал Криштиану Роналду.