* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 25 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Мулла Якуб, министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что удары пакистанских ВВС по афганской провинции Кунар были оставлены без ответа в национальных интересах. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Выступая по поводу девятой годовщины смерти основателя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара, он сказал, что движение «несёт ответственность за защиту безопасности своих граждан, и повторение подобных нападений для нас неприемлемо». В своём выступлении министр обороны упомянул только об атаке пакистанских ВВС на провинцию Кунар и не упомянул об авиаударах Пакистана по провинции Хост.

Напомним, 16 апреля ВВС Пакистана нанесли удары по провинциям Хост и Кунар. В результате авиаударов по меньшей мере 47 мирных жителей были убиты и 40 получили ранения.

Говоря о девятой годовщине смерти своего отца, мулла Якуб сказал: »Мулла Омар был моим биологическим отцом и духовным отцом афганцев и мусульман». Он также рассказал, что его отец жил вдали от своей семьи в уезде Сивари провинции Забуль в течение 12 лет, и ему часто приходилось переезжать из кишлака в кишлак. По его словам, основатель мулла Мохаммад Омар «умер в провинции Забуль девять лет назад».

Мулла Якуб добавил, что однажды ВВС США нанесли удар по машине муллы Омара, но он покинул машину за пять минут до попадания бомбы. Министр обороны сказал, что они расстались со своим отцом в Кандагаре и больше ни разу с ним не виделись. Публикуя фотографию муллы Мохаммада Омара, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые упомянули дату его смерти и заявили, что лидер движения скончался 24 апреля 2013 года.

На мероприятии также выступил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид. Он заявил, что хотя мулла Омар умер от туберкулёза, он вознесся до степени мученичества. Муджахид сказал, что основатель движения в последние годы прожил трудную жизнь и не имел доступа к больничному лечению или квалифицированным врачам. Он подчеркнул, что для движения важно идти путём, который указал мулла Омар.

Забихулла Муджахид считает, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пожертвовав своим правительством в 2001 году, спас лицо мусульман мира в XXI веке. Он имел в виду отклонение запроса США об экстрадиции лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Администрация США во главе с Джорджем Бушем-младшим потребовала от муллы Омара экстрадировать лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года, но лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался это сделать. После того, как требование было отклонено Соединенные Штаты вторглись в Афганистан с санкции Совета Безопасности ООН, и правительство муллы Омара в Кабуле было свергнуто.

Согласно документальному фильму, подготовленному афганским государственным телевидением, мулла Мохаммад Омар, сын муллы Гуляма Наби, родился в 1960 году в деревне Чах-Хеммат в уезде Хакрез провинции Кандагар. Мулле Омару было два года, когда его семья переехала в уезд Данд провинции Кандагаре.

После смерти отца, в возрасте пяти лет Омар переехал с семьей в уезд Дех Рахву провинции Урузган, и о нем заботились дяди, братья его отца. Ему было восемь лет, когда он пошёл в религиозную школу в районе Дех Рахвуд и начал получать религиозное образование.

Согласно информации, опубликованной в документальном фильме, он хотел продолжить своё религиозное образование, но бросил учёбу в возрасте 18 лет после того, как советские войска вошли в Афганистан.

Вопреки официальной версии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об основателе движения, в некоторых его биографиях говорится, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая муллу Омара, получили религиозное образование в Пакистане. Однако в биографии, опубликованной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не упоминается пребывание их лидера в Пакистане.

В документальном фильме, переданном по государственному телевидению Афганистана, говорится, что с вводом советских войск в Афганистан, мулла Омар присоединился к моджахедам и начал вооружённую борьбу против правительства в Урузгане. Позже он перебрался в уезд Майванд провинции Кандагар, где был четырежды ранен в боях и потерял один глаз.

После распада Демократической Республики Афганистан, возглавляемой доктором Наджибуллой, моджахеды оказались втянутыми в междоусобную войну, и мулла Омар основал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Зангаут в уезде Панджваи провинции Кандагар. Новообразованная группировка быстро взяла под свой контроль Кандагар и вскоре распространила свою власть на другие районы.