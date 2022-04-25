Вашингтон, 25 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей зарубежных стран выступает против возможного участия их страны в военном конфликте России и Украины. Это следует из данных опроса, проведенного в 27 странах международной социологической службой IPSOS.

Дети войны

В целом по всем странам против участия в военном конфликте на Украине высказались 72% респондентов.

При этом больше всего выступили против этого в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), Израиле и Малайзии (81%). В ФРГ против участия в конфликте высказалось 76% участников опроса, во Франции и США – по 65%.

В то же время, меньше всего высказались против военного участия в конфликте в Канаде (56%), в Швеции (58%), в Испании (59%) и в Польше – (61%).

Также указывается, что 74% опрошенных заявили, что согласны принять украинских беженцев, однако 61% уточнили, что экономический кризис не позволяет их странам оказывать даже финансовую помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что Европейский союз до настоящего момент демонстрировал готовность идти вперед в вопросе антироссийских санкций и останавливаться на достигнутом не планирует.