Чебоксары, , 14:53 — REGNUM В Чувашии на Ядринском шоссе машину вынесло в кювет, наполненный водой. Иномарка ушла под воду, женщину и водителя спасли, сообщает республиканская поисково-спасательная служба.

Информация о ЧП возле дачного посёлка Поляна по Ядринскому шоссе поступила в ведомство вечером 21 апреля. По данным службы, женщина на автомобиле «Шевроле Авео» вылетела в кювет с талыми водами, погрузившись в воду «по самую крышу».

Отмечается, что при происшествии автоматически сработала блокировка автомобиля, и женщина-водитель с несовершеннолетней дочерью не смогли выбраться самостоятельно. Женщина позвонила спасателям, которые по навигатору определили местонахождение автомобиля и, разбив стекло, помогли пострадавшим выбраться из машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2022 года в Чебоксарах столкнулись «Лада Гранта» и «Мерседес Е 220», в результате пострадали годовалая девочка и беременная пассажирка иномарки.

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