Омск, , 14:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области скончались 4322 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, за прошедшие сутки в регионе подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек, госпитализированы – 37.

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