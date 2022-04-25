Омск, 25 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области скончались 4322 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, за прошедшие сутки в регионе подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек, госпитализированы – 37.