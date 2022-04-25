Грозный, 25 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими военнослужащими города Рубежное Луганской области. Неонацистам нанесены огромные потери. В настоящее время в городе ведутся зачистки подвальных и других помещений от бандеровцев и нацистов, рассказал руководитель Чечни.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Мой брат, ответственный за Луганское направление, советник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении г. Рубежное от украинских националистов. <…> Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в освобождении Рубежного участвовали спецподразделения «Ахмат» и разведподразделения 2-го армейского корпуса ЛНР.