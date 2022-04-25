Донецк, 25 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Донецкий город Макеевка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 13:55 с позиций в Авдеевке украинские войска открыли огонь по посёлку Землянки в Макеевке. Боевики использовали установку «Град», выпустив из неё пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Горловку.