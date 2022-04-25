Москва, 25 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. «Яндекс» сейчас стоит около шести размеров своего баланса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Алексей Алексеев Яндекс

«Акции попали под серьёзное давление продавцов. Сервисы «Яндекс. еда», «Яндекс. лавка» испытывают определенные трудности на внешних рынках.

Клиенты «Яндекс. Еды» подали коллективный иск на компанию из-за утечки персональных данных.

А «Яндекс. лавка» планирует выход с рынков Франции и Великобритании. Тем не менее, перспективы компании очевидны, это устойчивый игрок на рынке», — считает эксперт.

Читайте также: Ситуация в «Яндексе» не вызывает позитива среди инвесторов — эксперт