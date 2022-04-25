Москва, , 14:48 — REGNUM В интересах Центрального банка РФ сделать все возможное, чтобы цифровой рубль ассоциировался с такими понятиями, как эффективная криптографическая защита, безопасные сделки и экономия на переводах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Так она прокомментировала планы Банка России проводить первые реальные расчеты с использованием цифрового рубля уже в 2023 году.

Цифровой рубль Центробанк РФ

«Введение цифрового рубля – закономерное решение в условиях развития рынка безналичных операций, – сказала Мамедова. — При этом сам инструмент ЦБ рассматривает преимущественно как средство контроля целевого характера использования, а не в качестве альтернативы расчетам наличными».

Как подчеркнула эксперт, при сохранении перспективы санкционного давления цифровой рубль не сможет стать инструментом трансграничных платежей за исключением двусторонних проектов между Россией и странами, не поддержавшими санкционную политику.

«Ближайшее будущее цифрового рубля – это кроссбанковские транзакции по России, поскольку цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. При этом ЦБ сомневается, что сможет проконтролировать целевой объем эмиссии цифрового рубля так, чтобы она не оказала влияния на уровень инфляции, – сказала Мамедова. — Но, несмотря на указанные препятствия и риски, цифровому рублю быть. Поэтому в интересах ЦБ РФ сделать все возможное, чтобы цифровой рубль ассоциировался с такими понятиями, как эффективная криптографическая защита, безопасные сделки и экономия на переводах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, расчёты в цифровых рублях начнут в ограниченном объёме проводить с 2023 года.

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