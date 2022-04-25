Москва, , 14:48 — REGNUM Необходимо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Владимир Путин Yarregion.ru

«По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры – охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что откровенные провокации против осуществляющих спецоперацию по денацификации Украины Вооруженных сил России с использованием зарубежных СМИ необходимо разбирать и пресекать.

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