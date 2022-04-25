Москва, 25 апреля 2022, 14:48 — REGNUM Необходимо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что откровенные провокации против осуществляющих спецоперацию по денацификации Украины Вооруженных сил России с использованием зарубежных СМИ необходимо разбирать и пресекать.
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