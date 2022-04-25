Сана, , 14:54 — REGNUM Саудовская Аравия и её союзники отказались выполнять условия перемирия, заключенного с йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 25 апреля сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Йемена.

Йемен Ibrahem Qasim

Отмечается, что согласно условиям соглашения, заключенного при посредничестве ООН, саудовские власти согласились смягчить условия транспортной блокады Йемена.

В частности, предполагалось, что ВВС антихуситской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, пропустят транспортные самолёты с грузом гуманитарной помощи в аэропорт города Сана. Однако в Эр-Рияде отказались выполнять взятые на себя обязательства.

«Коалиция отказалась от выполнения обязательств по открытию перелётов через несколько часов после того, как мы передали им их военнопленных», — заявили в МИД Йемена.