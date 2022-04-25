Красноярск, , 14:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае умерли 10 763 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 108 носителей коронавируса, выздоровели 200 человек, госпитализация потребовалась 23 заболевшим.

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