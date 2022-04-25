Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё шесть человек
Красноярск, 25 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в федеральном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае умерли 10 763 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 108 носителей коронавируса, выздоровели 200 человек, госпитализация потребовалась 23 заболевшим.