Джейрахский район, Ингушетия, 25 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ингушетии планируют создать индустриальный для размещения на его территории предприятий по добыче и переработке доломита. Он расположится в сельском поселении Горбани в Джейрахском районе на площадке десять гектаров.

Цитата из видео «Добыча щебня и металлургического доломита — карьер Билимбай — ТД “УралДоломит”» пользоват Карьер Билимбай

Парк назовут «Джейрах». Стоимость проекта составит около 750 млн рублей, в том числе 300 млн рублей — средства федерального бюджета и 100 млн рублей — собственные средства Ингушетии, остальные — вложения инвесторов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Реализовать проект планируется до 2027 года. В рамках его реализации создадут 50 рабочих мест.

Предприятие включено в пятерку «прорывных проектов», которые будут формировать модель социально-экономического развития Ингушетии. В месте будущего парка имеется государственное унитарное предприятие «Кавдоломит», простаивающее в настоящее время, а также производство ООО «Диабаз» по выпуску щебня и асфальтобетонной смеси. Эти два предприятия могут стать первыми резидентами индустриального парка.

Планируется, что на площадке парка будет вестись разработка доломитового карьера. В год предприятия-резиденты смогут производить 236 тыс. тонн изделий из доломита. Проектная мощность составит до 560,5 млн рублей в качестве выручки от реализации продукции.