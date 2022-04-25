Белгород, 25 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Двукратные прививки от COVID-19 сделали свыше миллиона жителей Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

В целом, на вакцинацию подано 1 100 254 записи, в том числе 953 – за последние сутки. Первый компонент прививки получили 1 064 362 человека, полный курс иммунизации прошли 1 021 910 жителей.

Всего в регионе зарегистрировано 129 435 случаев заболевания COVID-19.