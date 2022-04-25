Москва, 25 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российское посольство тесно контактирует с Секретной службой США, это ведомство помогает обеспечивать безопасность дипломатов. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

По его словам, обстановка вокруг дипломатов сейчас сложная. Одно время блокировался выезд из посольства, проходили многочисленные демонстрации, наблюдались акты вандализма. Секретная служба США отвечает за безопасность российских загранучреждений.

«Я должен сказать, что в достаточно большом количестве случаев она приходит на помощь, помогает решать вопросы безопасности», — сказал Антонов.

Он добавил, что в адрес российского посольства поступают звонки и письма с угрозами. Но получают дипломаты и слова поддержки, письма с сообщениями о том, что Россия «пытается сломать навязанный США порядок».

В последнее время российских дипломатов в Вашингтоне заставляют нервничать на дорогах. Их подрезают, для них пытаются создать опасную ситуацию, рассказал посол.

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