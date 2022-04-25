Вашингтон, 25 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Госсекретарь и министр обороны США в эти дни находятся в Киеве, потому что в Вашингтоне не просто не нуждаются в «духе Эльбы», но твёрдо верят, что сумеют, наконец, обеспечить окончательное поражение России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 апреля, комментируя заявления после России в США Анатолия Антонова.

Встреча на Эльбе. Советские офицеры и американские солдаты. Апрель 1945 года

Ранее Антонов сообщил, что Арлингтонское кладбище по рекомендации Госдепартамента США отказало в проведении ежегодной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

«Ещё в детстве, рассматривая фотографии встречи советских и американских войск на Эльбе, я чувствовал в этом событии какую-то искусственность. Вроде бы и лица открытые, улыбающиеся, довольные, причём не только у наших, но и у американцев тоже, но что-то не так… Отец, фронтовик, при упоминании об этом ухмылялся: могли бы американцы тогда нас прикончить, прикончили бы. Поэтому за тем, как развивались политические «танцы» вокруг этого «союзничества в борьбе с общим врагом», я следил лишь по необходимости.

О том, что в 1995 году на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был установлен памятный знак «Дух Эльбы», я просто забыл. Наверное, отметил это для себя и дежурные слова от МИДа тогда сказал по данному поводу, но ясно же было, что никакого «духа Эльбы» не было и нет. Сегодняшние сетования по поводу того, что американцы отменили соответствующую формальную церемонию, меня просто удивили. И огорчили.

В 1941–1945 годах мы понадобились США, чтобы провести и завершить Вторую мировую войну так, как это соответствовало их интересам (серьёзно на поражение СССР никто тогда в США не рассчитывал). Нам временный союз с ними тоже был необходим. В 1995 году, когда устанавливали этот знак, «дух Эльбы» понадобился, чтобы напустить чуть больше тумана вокруг вовсю осуществлявшихся американцами разгрома и утилизации «страны-победителя».

Эту утилизацию мы вроде бы остановили, последствия разгрома ликвидируем… Так зачем же сегодня-то сетовать по поводу отсутствия «духа Эльбы»? Не было его — надо раз и навсегда уяснить себе это!

Но мало того, что уяснить, — надо понять, что госсекретарь и министр обороны США в эти дни в Киеве потому, что в Вашингтоне не просто не нуждаются в «духе Эльбы», но твёрдо верят в то, что сумеют, наконец, обеспечить окончательное поражение России. Эта вера — главное; ради завершения недоделанного при Ельцине они, в отличие от 1941 года, давно пошли на возрождение нацизма и союз с ним.

В чём таких «партнёров» наше руководство думает убедить дипломатическими нотами, совершенно не понятно», — отметил Михаил Демурин.