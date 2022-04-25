Архангельск, , 14:44 — REGNUM Архангельская область получила на ремонт и строительство дорог дополнительное финансирование. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Строительство дороги Russianhighways.ru

«Дополнительно 2 млрд рублей получили из федерального бюджета на строительство и ремонт региональных дорог. Постановление Правительства РФ о распределении между регионами дополнительных средств уже подписано», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области планируют отремонтировать более 167 километров региональных дорог и почти 24 километра местных.