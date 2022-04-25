Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 апреля пройдёт репетиция парада Победы с участием военной техники. Ради тренировочных мероприятий перекроют ряд городских улиц. Об этом сообщили в мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Движение транспорта будет ограничено с 20:00 по 4:00 (время местное) по проспекту Ленина, на участке от Карла Либкнехта до Репина, по улицам Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина. Такое время репетиций призвано сократить неудобства для горожан.

Тренировочные мероприятия также состоятся в ночь с 29 на 30 апреля и с 5 на 6 мая. На время их проведения перекроют движение по улицам города. Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2022 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. В 2020 и 2021 годах мероприятие проводили офлайн из-за пандемии коронавируса.