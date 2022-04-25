Донецк, 25 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел вооружённых формирований Украины попали Горловка и Старомихайловка. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В 12:37 с позиций украинских войск в населённом пункте Пески обстреляна Старомихайловка. Боевики выпустили четыре мины калибром 120 мм.

Далее зафиксировано две атаки на посёлок шахты имени Гагарина в городе Горловка. В 12:42 из населённого пункта Ленинское выпущено три мины калибром 120 мм, в 13:35 из Дзержинска – восемь снарядов калибром 122 мм.