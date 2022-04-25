25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 15:08 — REGNUM Версию причастности украинских спецслужб к пожару на нефтебазе в Брянске рассмотрели пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Может быть, хватит продолжать играть в доброго кота Леопольда, смотреть, как идёт пачками вооружение НАТО на Украину? Пока в Киеве, в точке принятий решений, сидит Зеленский и тащится под наркотой, центр принятия решений занимается диверсиями на российской территории. А мы всё о каких-то переговорах мечтаем. Хватит, нас в России всех приговорили к смерти. Мы должны дать на это достойный ответ, а не жевать сопли», — поделился своим мнением Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Брянке загорелся не один, а одновременно два объекта, что может говорить о диверсии.

«На двух объектах совершенно случайно проводку коротнуло? Понятно, что это украинская диверсия. Пора по центрам принятия решений ударить. Теперь уже прямо по центрам, где украинское командование принимает решения», — указывает Олег В.

Некоторые комментаторы отмечают, что если версия о причастности Украины к диверсии в Брянске подтвердится, то ответ Вооружённых сил России должен прийтись по центрам принятия таких кощунственных решений.

«Украинцы должны иметь в виду, что решения их бандеровского руководства наносить удары по объектам в России будут иметь последствия уже, к сожалению, конкретно для простых людей, коими прикрываются нацисты. Если вы будите совершать диверсии на территории России, ваш Киев и Львов будут постепенно превращены в руины», — предупреждает Эдуард А.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что бандеровцы не могут одержать победу на поле боя, поэтому они будут бить по России исподтишка, терроризируя простых российских граждан.

А вы не задумывались о том, сколько шпионов под видом «беженцев» или просто спящих украинских агентов сейчас находится на территории России? Мы же не будем делать вид, что украинская разведка и спецслужбы сидели всё это время сложа руки?» — пишет Лилия Т.

Часть людей полагает, что пора разбираться с неонацистской Украиной по-взрослому, лишая бандеровцев любых способов снабжения.

«Бандера дал согласие на уничтожение своей инфраструктуры. Пора уничтожать транспортную систему Украины, всё украинское железнодорожное сообщение, пути поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ должны быть разрушены, все фуры, идущие из Западной Украины, должны быть уничтожены. Также уничтожены должны быть все депо, чтобы ни один состав не выехал на пути. И только тогда прекратятся эти обстрелы, потому что у них не будет ГСМ и подвоза БК. Пока российская власть заботится о том, чтобы было минимум разрушений украинской логистики, тем больше будет разрушений в России», — указывает Сергей Г.

Нашлись и те, кто призвал российских правоохранителей изучить происшествие в Брянске, чтобы исключить фактор случайности, который действительно может иметь место.

«Если это была диверсия, то значит, кто-то разрешил украинцам её провести на территории России. У этого кто-то есть фамилия, имя и должность. Федеральная служба безопасности Российской Федерации должна провести тщательное расследование и установить организаторов этой диверсии», — требует Руслан Г.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске. Ранее стало известно, что к тушению пожара на нефтебазе в Брянске были привлечены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций сразу из нескольких соседних областей.