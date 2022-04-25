Москва, 25 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Речи о полной невозможности покупать товары в иностранных интернет-магазинах по российским картам UnionPay не идет, и где-то их все же принимают, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Ejinsight.com UnionPay

«С этим есть значительная неопределенность, и зачастую определить, получится ли оплатить покупку картой UnionPay, выпущенной даже неподсанкционным российским банком, в том или ином интернет-магазине, можно лишь опытным путем.

Когда ситуация нормализуется, сложно сказать. Причем дело не только в системе UnionPay, но и в том, что многие иностранные продавцы и/или банки-эквайеры часто просто отказываются проводить транзакции с российскими картами UnionPay (по номеру карты можно определить, какой банк и в какой стране ее выпустил), опасаясь случайно «нарваться» на какие-то вторичные санкции.

Теоретически UnionPay должна отслеживать подобные ситуации и добиваться того, чтобы участники системы проводили операции по ее картам без какой-то дискриминации.

Однако в текущих условиях UnionPay, судя по всему, предпочитает занимать выжидательную позицию и не вмешиваться.

Преимущество карт UnionPay для россиян в сравнении с другими заключается лишь в том, что их в принципе можно использовать для покупок за рубежом и в иностранных интернет-магазинах в нынешних санкционных условиях.

Хотя, как показывает практика, со значительными проблемами. Для операций же внутри РФ они не выделяются чем-то особенным.

Если человеку не надо оплачивать покупки за рубежом и в иностранных интернет-магазинах, то заводить карты UnionPay не имеет смысла. Оформить такую карту можно, только если он точно знаете, что в том месте, где вы собираетесь ее использовать, ее примут.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России готовятся к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Кредитные организации планируют перейти к активной фазе к осени 2022 года.

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