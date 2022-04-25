Москва, 25 апреля 2022, 14:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ России задержали неонацистов, которые готовили убийство журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом 25 апреля сообщили в ведомстве.

Владимир Соловьёв
Владимир Соловьёв
Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала группу членов неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все они являются гражданами России, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировали убийство Соловьёва.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьёва, после которого они планировали скрыться за рубежом», — сообщили в ФСБ.

Во время обысков у террористов изъяли шесть пистолетов Макарова, восемь «коктейлей Молотова», самодельную взрывчатку, гранату РГД-5, обрез охотничьего ружья, более 1 тыс. патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов.

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