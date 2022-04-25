Москва, , 14:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ России задержали неонацистов, которые готовили убийство журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом 25 апреля сообщили в ведомстве.

Владимир Соловьёв Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала группу членов неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все они являются гражданами России, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировали убийство Соловьёва.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьёва, после которого они планировали скрыться за рубежом», — сообщили в ФСБ.

Во время обысков у террористов изъяли шесть пистолетов Макарова, восемь «коктейлей Молотова», самодельную взрывчатку, гранату РГД-5, обрез охотничьего ружья, более 1 тыс. патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов.

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