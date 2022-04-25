Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области снизился суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 25 апреля госпитализированы 10 человек. Тогда как днем ранее – 12. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Излечились от COVID-19 еще 295 пациентов. В общей сложности в регионе ковид победили 424 143 гражданина.

За 24 апреля в области обнаружили 301 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались три человека. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее.