Москва, , 14:38 — REGNUM Прогноз Международного валютного фонда о том, что Россия к 2024 году уйдет из топ-6 экономик мира, а ее место займет Индонезия, выглядит не совсем точным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Разница между Индонезией и Россией по доле в мировом ВВП по ППС менее 0,4 п. п. (или 10%). На исполнение прогноза МВФ по опережению России в мировой экономике у Индонезии есть менее двух лет. В принципе, такое развитие событий возможно, — сказала Прикладова. — Насколько это вероятно, поможет ответить структура ВВП и внешней торговли, а точнее их изменения в условиях нефтегазового эмбарго в отношении России, на которое ссылаются эксперты МВФ».

Как пояснила экономист, отказ ЕС от закупок российских топливных ресурсов приведёт к росту мировых цен на нефть и газ даже при условии перераспределения экспортных потоков России.

«Хотя в этом случае предложение на мировом рынке не изменится, с высокой степенью вероятности можно ожидать повторения панических настроений на биржевом рынке, которые наблюдались на фоне возможной остановки Россией экспорта газа в ЕС, — сказала Прикладова. – В таких условиях Индонезия, которая является чистым импортёром нефти из-за недостатка НПЗ на своей территории, будет испытывать сильное давление на экономику из-за удорожания топлива. Ведь топливо является важным звеном производственных цепочек, и повышение цен вызовет развитие инфляционных процессов. Напротив, при отсутствии нефтегазового эмбарго и стабилизации ситуации не будет резкого роста цен на нефть, что поддержит экономику Индонезии».

Но, как подчеркнула экономист, выгоду получит и Россия, экспортные поставки которой будут способствовать росту ВВП.

«Другими словами, Индонезия будет в том же тренде, что и РФ, поэтому прогнозы МВФ видятся не совсем точными», — подытожила Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз МВФ, согласно которому европейские страны смогут обходиться без российского газа не более шести месяцев.

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