Ачинск, Красноярский край, , 14:38 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края уволили учителя, спровоцировавшую травлю неуспевающего ребёнка.

Девочка (сс) Jordan McDonald

В Ачинске педагог одной из школ спровоцировала травлю девочки, у которой были проблемы с математикой, передаёт газета »Красноярский рабочий», ссылаясь на информацию от уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Мирошниковой.

К детскому омбудсмену обратилась мать школьницы-подростка. Она рассказала о конфликте между её дочерью и учителем. Девочка, у которой возникли трудности с математикой, утверждала, что педагог на уроках допускала нелестные высказывания о её умственных способностях. Вскоре одноклассники стали смеяться над девочкой и оскорблять её. Мать рассказала, что дочь очень тяжело переживала эту ситуацию.

Никаких действий от администрации школы родители добиться не смогли. В итоге у девочки произошёл нервный срыв.

Общественный представитель уполномоченного по правам ребёнка по городу Ачинску организовала встречи со всеми участниками конфликта. Администрация школы включилась только после этого. Подключились и специалисты управления образования. С классом начал работать психолог, а школьнице оказали индивидуальную помощь. Педагога уволили.

Мирошникова убеждена, что ситуация стала критической из-за бездействия администрации школы, классного руководителя и психолога.

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