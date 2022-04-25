Джакарта, , 14:38 — REGNUM Начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио заявил, что военно-гражданское сотрудничество в управлении воздушным пространством с Сингапуром осуществляется таким образом, чтобы не было нарушения суверенитета, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Сотрудничество Индонезии и Сингапура направлено на обеспечение бесперебойных и безопасных полетов как военных, так и гражданских самолетов, пересекающих территорию Индонезии.

По словам начальника штаба ВВС Индонезии, наряду с этим сотрудничеством правительство Индонезии направит несколько гражданских и военных сотрудников в центр управления воздушным движением Сингапура.

Кроме того, управление воздушной авиации Сингапура также обязано предотвращать и информировать органы ПВО Индонезии о возможных нарушениях воздушного пространства иностранными самолетами.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева высмеяла реакцию западных стран на акты насилия со стороны израильских официальных лиц в мечети Аль-Акса.

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