Москва, , 14:34 — REGNUM Откровенные провокации против осуществляющих спецоперацию по денацификации Украины Вооруженных сил России с использованием зарубежных СМИ необходимо разбирать и пресекать. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ», — сказал он.

Также российский лидер рассказал, что недавно ФСБ пресекла деятельность группы террористов, планировавшей убийство известного российского журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны делают попытки расколоть российское общество, однако это у них не получается.