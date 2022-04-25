Париж, , 14:33 — REGNUM Кремль мог бы разыграть фактор военного сотрудничества французов с киевским нацистским режимом, но нет уверенности, что в Кремле и на Смоленской площади на это хватит политической смелости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 апреля, комментируя итоги президентских выборов во Франции.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержал действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Во втором туре он набрал 58,55% голосов.

« Я спокойно отношусь к тому, что в Елисейском дворце ещё на пять лет остался Эммануэль Макрон. Надежды на победу Марин Ле Пен почти не было, да и после того, как в принципиальных вопросах политики в отношении нашей страны она в числе других европейских правых присоединилась к европейскому русофобскому мейнстриму, я смотрел на неё только как на фактор, способный лишь тактически встряхнуть Европу. Теперь Ле Пен окончательно закрепила за собой реноме пустого политика. А президентом Франции вновь стал тот, кого, как ранее Саркози и Олланда, «вырезал» заокеанский «папа Карло».

Тем не менее, итоги выборов показывают, что Франция — расколотая страна, и это хорошо. Этот раскол, который по мере ухудшения экономического положения в стране и усиления американского доминирования в Европе будет усиливаться, породит новых политиков, заставит действующих оппозиционеров становиться более внятными. Здравомыслящие люди, уклонившиеся от глобалистской обработки мозгов, во Франции, как мы видим, есть и справа, и слева. Пока платформа суверенности в качестве сплачивающегося элемента для них не работает, но, думаю, она всё больше будет становиться таковой. Кроме того, теперь во Франции появится больше политиков-мусульман. Движение по пути, указанному Мишелем Уэльбеком в романе «Подчинение», продолжится.

К сожалению, у нас почти нет инструментов работы с европейской политической средой. «Единую Россию» в Европе в качестве политического субъекта не признают, международным контактам других партий сам Кремль препятствует, самостоятельно мыслящих интеллектуалов — раз, два и обчёлся… Здесь мы не игроки. Разве что заняться установлением и развитием связей по линии исламских обществ — этим стоило бы заняться.