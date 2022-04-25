Симферополь, 25 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Выдавать паспорта Российской Федерации жителям регионов юга Украины, освобождённых от националистов, предложил руководитель национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Он пояснил, что в последнее время получает множество обращений от жителей Херсонской области — они поддерживают Россию, но не могут открыто об этом говорить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Крым наладил торговлю с освобождёнными от нацистов Херсонской и Запорожской областями Украины, причём торговля ведётся в рублях. В частности, фермеры поставляют в Крым овощи.