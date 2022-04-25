Москва, 25 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Иностранные СМИ участвуют в откровенных провокациях против российской армии, эти случаи требуют тщательного разбирательства. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

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Он подчеркнул, что любые преступления на территории России следует пресекать самым решительным образом.

«Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации против наших вооружённых сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей», — сказал Путин.

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