Москва, 25 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Ростовская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на ремонт дорог в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещён на сайте правительства РФ.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дорожные работы на КАД

Средства будут направлены в целях софинансирования дорожных работ на Дону, в результате чего будет приведено в порядок 75 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Доля транспортных артерий, соответствующих нормативным требованиям, к 1 января 2023 года должна вырасти до 55,1%.

Согласно документу, 63 региона России получат 86 млрд рублей в виде трансфертов на ремонт региональных автодорог.