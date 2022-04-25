Москва, , 14:29 — REGNUM Иностранным предпринимателям, решившим остаться в России несмотря на санкции, нужно дать возможность спокойно работать. Об этом 25 апреля президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Также глава государства рассказал о раскрытии террористической группы, которая готовила атаки на известных российских журналистов.