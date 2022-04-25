Москва, 25 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Иностранным предпринимателям, решившим остаться в России несмотря на санкции, нужно дать возможность спокойно работать. Об этом 25 апреля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Также глава государства рассказал о раскрытии террористической группы, которая готовила атаки на известных российских журналистов.