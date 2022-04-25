Москва, , 14:28 — REGNUM Все права российских предпринимателей необходимо соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на «закулисные сговоры, надо это пресекать», заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что на фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан.

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