Москва, 25 апреля 2022, 14:28 — REGNUM Все права российских предпринимателей необходимо соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на «закулисные сговоры, надо это пресекать», заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что на фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан.
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