Москва, , 14:27 — REGNUM В прежние времена можно было предположить, что изменение расчета курса валют по отношению к рублю может быть связано со временем открытия торгов на фондовых биржах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«Но сейчас ведь влияние нерезидентов на российский валютный курс практически отсутствует, поэтому данная мера видимо просто носит технический характер и не имеет большого влияния на определение курса рубля.

В конце апреля курс доллара двигается вниз в сторону минимумов начала месяца — это район 72 руб. Поскольку продавцы валюты на бирже сейчас преобладают, теоретически курс доллара может опуститься до 70 руб.

Но надо понимать, что слишком крепкий рубль в долгосрочном плане негативно скажется на доходах госбюджета и выручке российских экспортеров. Поэтому ЦБ РФ уже постепенно снимает ограничения и запреты, введенные в пик валютного кризиса.

Тремя неделями ранее ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки с 20% до 17%. Потом была отменена комиссия в размере 12% за покупку иностранной валюты на бирже для доллара США, евро и британского фунта.

Начиная с 18 апреля отменяется временный запрет на продажу наличной иностранной валюты физическим лицам в отделениях банков для валюты, сданной после 09 апреля.

Затем в связи со стабилизацией валютного рынка ЦБ РФ увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки с 3-х до 60 дней для всех экспортёров.

В дальнейшем надо ждать новых снятий валютных ограничений. В конечном итоге это должно ослабить курс рубля и вернуть его к экономически оправданным уровням. Сейчас они видятся в районе 85–95 руб. за доллар США, но возврат туда будет постепенным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с сегодняшнего дня, 25 апреля, изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют.

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