Белгород, , 14:36 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки выписаны 130 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Белгородской области выявлено 129 435 носителей инфекции. Завершили лечение 126 111 человек, в летальной статистике 22 19 записей. В стационарах находятся 246 пациентов, под амбулаторным наблюдением – 859 жителей.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили три новых пациента.