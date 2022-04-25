Калуга, 11 апреля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. С начала 2018 года на миграционный учёт в Калужской области было поставлено свыше 50 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, оформлено более 2 тыс. разрешений на временное проживание, выдано около 700 видов на жительство. Об этом 11 апреля сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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По её словам, наибольшее количество иностранных граждан в Калужский регион прибыли из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины и Армении.

Между тем, по итогам проверки исполнения миграционного законодательства, которую провела региональная прокуратура, в первом квартале 2018 года было выявлено 268 нарушений миграционного законодательства. Нарушения допускали сотрудники органов местного самоуправления при решении отдельных вопросов миграционной политики, индивидуальные предприниматели при регулировании трудовых отношений с иностранными работниками, а также органы полиции при постановке на регистрационный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Сотрудниками надзорного ведомства было внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, а также принесено два протеста на противоречащие закону акты.

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Так, грубые нарушения требований Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а также ведомственных регламентов при документировании иностранных граждан и лиц без гражданства видами на жительство и разрешении временного проживания на территории области были выявлены прокуратурой области в деятельности УМВД России по Калужской области.

За отчётный период в суды направлено девять исковых заявлений, в следственные органы — 22 материала, возбуждено десять уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, только за девять месяцев 2017 года в Калужской области количество преступлений в сфере незаконной миграции выросло почти в 2,4 раза. Прокурорами региона было выявлено свыше 530 нарушений закона в сфере миграционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, возбуждено 50 уголовных дел.