Москва, 25 апреля 2022, 14:26 — REGNUM Органы ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, планировавших нападение и убийство российского тележурналиста. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
«Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — заявил Путин.
«Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Здесь следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, отношение к правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах. Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке исходя из своего колониального прошлого. Но в России это не пройдет», — пояснил он.
Он попросил следственные органы детально фиксировать эти преступления и возбуждать и доводить до суда уголовные дела.
Ранее ФСБ РФ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьёва. По данным ФСБ, соответствующее задание группе поступило от Службы безопасности Украины (СБУ).
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