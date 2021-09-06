Москва, 25 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Органы ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, планировавших нападение и убийство российского тележурналиста. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Yarregion.ru Владимир Путин

«Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — заявил Путин.

«Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Здесь следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, отношение к правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах. Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке исходя из своего колониального прошлого. Но в России это не пройдет», — пояснил он.

Он попросил следственные органы детально фиксировать эти преступления и возбуждать и доводить до суда уголовные дела.

Ранее ФСБ РФ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьёва. По данным ФСБ, соответствующее задание группе поступило от Службы безопасности Украины (СБУ).