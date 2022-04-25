Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Отношения между Россией и Соединёнными Штатами могут не только стабилизироваться, но и развиваться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Флаги России и США Minsvyaz.ru

«Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, для реализации этого потенциала необходима политическая воля.

Антонов указал на то, что существует множество проблем, которые без совместного участия России и США, решить невозможно. В частности, речь идёт о нераспространение оружия массового уничтожения, пандемии коронавируса, космосе, климате, Арктике.

Читайте также: ВЦИОМ выяснил отношение жителей России к США

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет добрых, ровных, равноправных, взаимоуважительных отношений с США. Он добавил, что у РФ есть свои интересы, как и у США.

Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в марте 2022 года, большинство жителей России (71%) плохо относятся к США, очень плохо — 47%. В 2014 такое негативное отношение выражали 27%. Положительное отношение к США только у 14% опрошенных. Наиболее позитивно к США граждане РФ относились в начале 1990-х годов (1991 год — 83%). За 10 лет доля сократилась в четыре раза (2001 год — 7%) и больше не поднималась выше 5%.

Ранее по теме: Лавров: Россия хочет добрых и равноправных отношений с США