Курган, 25 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано четыре человека, выписаны по выздоровлению также четыре человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 57 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 25 апреля выявлено 103 497 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 160 человек, скончались 1414 пациентов.