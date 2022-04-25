Москва, , 14:24 — REGNUM Западные страны делают попытки расколоть российское общество, однако это у них не получается. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США

Как указал глава Российского государства, Москву удивило то, что в текущей ситуации западные дипломатические работники высокого ранга призывают киевский режим задействовать все возможности, чтобы одержать победу на поле боя.

При этом он отметил, что в данный момент у США и Евросоюза «такая странная дипломатия».

«Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, наши усилия, направленные на обеспечение безусловной безопасности самой России и на помощь гражданам, проживающим на Донбассе», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.