Москва, 25 апреля 2022, 14:24 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение сотрудникам прокуратуры подключиться к сбору доказательств преступлений на Украине, совершённых в отношении мирного населения и военнослужащих российской армии.
В ходе расширенного заседания коллегии ведомства генпрокурор России поручил подчинённым помогать в сборе доказательств преступлений, совершённых против мирных жителей и российской армии.
Также Краснов поручил принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.