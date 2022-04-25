Краснодар, , 14:22 — REGNUM Пять трамваев, которые ранее перевозили пассажиров в донском Таганроге, закупят для Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 апреля по итогам аппаратного совещания.

Трамвай Пресс-служба администрации Краснодара

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина пояснила, что в адрес КТТУ поступило коммерческое предложение из Таганрога. Была проведена оценка технических показателей трамваев, для оценки их стоимости пригласили независимую экспертную организацию. На закупку выделили 6,1 млн рублей из средств предприятия, в итоге были приобретены три вагона по 1,5 млн и два по 795 тыс. рублей. После полной диагностики будет принято решение, выйдут ли они на маршруты после ремонта, либо будут разобраны на запчасти.

Чиновница пояснила, что данное приобретение «позволит существенно сэкономить средства предприятия. Приобретенные вагоны-«доноры» могут пустить и на запчасти».

Ранее Краснодар был включён в первый этап программы комплексного развития электрического общественного транспорта. В 2022 году на приобретение новых трамваев для Краснодара выделен 1 млрд рублей.